Una vez más, la TV argentina se encargó de entregarnos una de las perlitas más virales que se pudo ver antes del duelo entre Argentina y Colombia. En TyC Sports se fueron a cubrir la previa de este duelo charlando con los hinchas y así vivir de primera mano el ambiente que se estaba viviendo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

En medio de esa dinámica, el periodista de la señal tomó sin saber a un colombiano "infiltrado" en el estadio. La única forma en que lo identificó fue hablando con él, porque si es por la pinta iba con la camiseta Albiceleste y con la bandera de Argentina de abrigo. Por su acento, se identificó rápidamente que era una persona nacida en la Costa Atlántica.

Lo que vino después fue puro show para la TV. Sin dudarlo, el hombre aseguró que no le importa nada la Selección Colombia y que desde muy chiquito es absoluto seguidor de la Selección Argentina: "De toda la vida... Toda la vida". El periodista no reculó y le recordó que si Colombia perdía, quedaba prácticamente eliminada. Su respuesta sorprendió aún más: “No me importa. Primero va el corazón y después el Mundial”.

