El cantante mexicano no se guardó nada y le dio con todo al colombiano.

Ya se está volviendo costumbre que otros artistas la emprendan contra el cantante colombiano J Balvin, ahora el turno fue el del mexicano Christian Nodal, que no se guardó nada y le dio con todo al antioqueño.

El cantante del género de 'banda', criticó fuertemente a Balvin, ya que el paisa se burló de él en una fotografía, lo que no gustó en Nodal, por lo que de inmediato le reclamó que se burlara sabiendo que está saliendo de un difícil momento emocional.

“Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí, donde claramente y, todo el mundo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví”, afirmó el mexicano.

La cosa fue más allá, tanto que Nodal aseguró que está preparando una 'tiradera' a Balvin, al mejor estilo de 'Residente'.

“Ojalá que a mí sí me respondas, Julito, y no toda la tiradera va a ser para ti, pero sí quiero hacerlo porque eres un referente de todo lo que está mal en esta industria. Quieres burlarte, hacer reír a la gente, simplemente canta en un en vivo en tu Instagram".

Aquí el video con las palabras de Nodal:

Tras el anuncio de la 'tiradera' que le harán, José le pidió a Nodal que "si va a sacar una tiradera que sea romántica y que rompa los streamings”.

Aquí el video con la respuesta de J Balvin: