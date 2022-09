La situación de James Rodríguez en Qatar se está haciendo insostenible. Aunque el colombiano ha intentado por todos los medios abandonar el fútbol de ese país, Al Rayyan no cedió y le dejó claro al colombiano que solo podrá irse si es vendido. Palabras más, palabras menos, tiene que llegar un club que esté dispuesto a pagar cerca de 5 millones de dólares para llevárselo. No le van a rescindir su contrato y tampoco están dispuestos a negociar por menor dinero su transferencia.

Viendo la férrea posición del club, James Rodríguez se ofreció públicamente al fútbol europeo en el último día de fichajes y así poder irse de Qatar. La movida mediática que hizo el '10' en España no funcionó y la ventana de transferencias se le cerró en la cara, otra vez, al volante cafetero. Sin embargo, todo eso que hizo para salir del fútbol asiático ahora mismo le está jugando en contra.

Tanto Al Rayyan como sus hinchas quedaron profundamente ofendidos con la actitud de James. Aunque no son muchos, los fieles fanáticos incluso ya comenzaron una movida en redes sociales donde están promoviendo una campaña de presión a las directivas para que el colombiano se vaya inmediatamente del equipo. No quieren en su equipo a alguien que, públicamente, dejó claro que no tiene intención de quedarse.

#AlRayyanEsMásGrandequeJames: la movida viral de los hinchas para sacar a James de Qatar