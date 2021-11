Poco a poco se van conociendo todos los candidatos que participarán en las próximas elecciones a presidente de Colombia, que tendrán lugar el próximo año y esta semana se confirmó que el elegido por el partido de Gobierno, el Centro Democrático, será el político Óscar Iván Zuluaga.

Como es habitual, por estos días y por los siguientes meses, todos los candidatos estarán participando en diferentes debates, rondas por medios de comunicación, entre otros para que los ciudadanos conozcan sus propuestas y finalmente se decanten por quien votar.

Zuluaga estuvo, este miércoles, en el Canal RCN participando en una entrevista y allí la periodista que estaba con él le propuso una actividad para saber con quién se aliaría en caso de que tuviera que hacer una consulta interpartidista o definir un solo candidato en la ideología a que él es afín.

Tal parece que el candidato del uribismo no comprendió bien la actividad y dijo: "Yo le plantearía bien esto porque no veo mi nombre. Quiere decir que ya me descabezaron". Mientras tanto la periodista intentaba explicarle que él no hacía parte porque no podía hacer alianzas con él mismo.