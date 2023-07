Lionel Messi debutó esta semana con su nuevo equipo, el Inter de Miami. El argentino, considerado como uno de los mejores jugadores de la historia, paraalgunos el número uno, anotó gol en su primer partido con el cuadro estadounidense. El ‘10’ marcó de tiro libre en el último minuto y le dio la victoria a su equipo ante el Cruz Azul.

Messi llegó a 808 goles como profesional, contando las anotaciones con la Selección Argentina, Barcelona, PSG y ahora el Inter de Miami. En redes sociales se conoció un comercial impresionante por parte de uno de sus patrocinadores que reunió 808 cabras para formar el rostro del argentino.

En una muestra gigante de arte le dieron la bienvenida al ‘10’ generando comentarios de todo tipo. Sus seguidores se vieron sorprendidos con el comercial, algunos quedaron impresionados, como también hubo a quienes no les gustó por cómo se ve.

¿Por qué le dicen GOAT a Messi?

La traducción de GOAT es cabra, aunque no tiene nada que ver el animal con el futbolista. La abreviatura es la que se relaciona con Messi, pues GOAT (‘Greatest Of All Time’), se traduce como el mejor de todos los tiempos.