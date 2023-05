Carlos Bacca no tuvo un buen campeonato con el Junior de Barranquilla, ya que el experimentado atacante no estuvo dulce con el gol y falló opciones increíbles, lo que generó una evidente frustración en el delantero, pero también las críticas de los hinchas, que pidieron que no fuera titular por su falta de efectividad.

El goleador se encuentra preparando lo que será el segundo semestre con el Junior en donde buscará una revancha, pero mientras se termina el actual torneo y su club se arma con nuevos refuerzos, el exdelantero del AC Milan de Italia aprovechó para ir a ver el baloncesto profesional de Colombia.

Bacca estuvo en duelo que Titanes de Barranquilla venció por 89-79 a Motilones del Norte de Cúcuta, resultado que mantiene líder al equipo atlanticense en el campeonato, allí el delantero del Junior vivió un curioso momento en la transmisión del canal Win Sports.

Al término del segundo cuarto, Carlos fue enfocado por las cámaras para que posara para la famosa ‘Kiss Cam’, allí el jugador se vio incómodo y con pena inicialmente, pero después le pegó un buen beso a su esposa Shayira Santiago y soltó una sonrisa, mientras que era aplaudido por los otros asistentes al escenario.

Aquí el video de Carlos Bacca atrapado por la ‘Kiss Cam’: