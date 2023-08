Cuándo empieza el reality Yo Me Llamo y qué canal de televisión lo transmite

La emoción de “Yo Me Llamo” volverá a invadir las casas colombianas. Este jueves 3 de agosto comenzará una nueva temporada con transmisión de Caracol TV.

En este popular reality show los participantes se vuelven a poner la piel de grandes artistas musicales y competirán por ser la mejor voz imitadora.

Todos buscarán llevarse el premio mayor de 500 millones de pesos enamorando al público. Además, hay más de 1,000 millones en premios distribuidos en diferentes pruebas. Aquí te contamos todos los detalles que debes saber.

¿En qué día y horario se emite “Yo me llamo?

No te pierdas esta nueva temporada de “Yo Me Llamo”, de lunes a viernes, a partir de las 8:00 p.m. en las pantallas de Caracol TV. Asegúrate de sintonizar a tiempo para no perderte ni un minuto de esta competencia llena de talento y emociones.

¿Quiénes son los presentadores de Yo me llamo el 2023?

La nueva temporada de “Yo Me Llamo” llega con algunas sorpresas, entre las cuales se encuentran sus presentadores. Carlos Calero y Melina Ramírez serán los encargados de guiar a la audiencia a través de este emocionante viaje musical, en el que veremos a aspirantes convirtiéndose en los artistas que siempre soñaron ser.