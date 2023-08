Colombia vivió un momento histórico este domingo luego de que David Alonso se consagrara en el GP de Gran Bretaña de Moto3. El piloto colombiano, hijo de padre español y madre colombiana, consiguió una épica remontada que lo puso en lo más alto de la clasificación.

Es la primera vez que un colombiano gana en el Mundial de motociclismo haciéndolo en una de las catedrales del deporte a motor. Con apenas 17 años empezó a escribir una historia que promete. Este es sin duda el triunfo más importante de su carrera luego de que en 2020, durante la pandemia, ganó el European Talent Cup y al año siguiente se consagró en la Red Bull Rookie Cup, una fuente constante de corredores para el Mundial.

“La sensación es asombrosa. El sábado estaba mal porque perdí mucho. Sabía que iba a ser difícil. Pero esta mañana, cuando me levanté, pensé: ‘Vamos David, puedes hacerlo’. Así que solo me enfoqué en la carrera y cuando faltaban dos curvas pensé que iba a suceder. Es una victoria impecable para el equipo, que trabajó mucho, para mi familia y mis amigos. Es increíble, no tengo palabras”, dijo Alonso en su festejo tras sentenciar su triunfo en la última vuelta.