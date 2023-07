Dónde ver Daniel Galán vs. Oscar Otte EN VIVO por Wimbledon 2023: TV, Streaming y hora

Siendo el único representante del país a nivel single, Daniel Galán (85°) jugará frente a Oscar Otte (228°) en lo que refiere a Wimbledon 2023 dentro de la segunda ronda. De no mediar incovenientes climáticos, el partido será HOY, jueves 6 de julio, desde la cancha 8 que posee el All England Tennis Club en hora aproximada a las 11.00 horas.

VER Daniel Galán vs. Oscar Otte EN VIVO por Star+ en Colombia y Latinoamérica

Iniciamos el recorrido con el hombre de Bucaramanga, que en Inglaterra se siente cómodo ya que en las cinco veces que superó la primera ronda de un torneo grande, tres de ellas ocurrieron en Wimbledon. En este mismo lugar, pero en 2022, junto al Roland Garros 2020 y el US Open del año pasado obtuvo la tercera ronda como su mejor registro, sabiendo que viene de superar al japonés Yoshihito Nishioka 6-4 y doble 6-3 en una hora y 49 minutos.

Del otro lado llega el alemán de 29 años, que en la instancia de inicio se encargó de superar a su compatriota Dominik Koepfer 7-5, 6-3 y 7-6 en 128 minutos de partido, siendo un tenista proveniente de la qualy. Dentro de sus registros, el hombre de Colonia accedió por sexta vez a una segunda ronda de torneo grande, sabiendo que la tercera fase de Wimbledon 2022 fue lo mejor allí, aunque a nivel Grand Slam se destaca la cuarta ronda de US Open 2021.

¿Cuándo juegan Daniel Galán vs. Oscar Otte por Wimbledon 2023?

Daniel Galán enfrentará a Oscar Otte dentro de la segunda ronda en Wimbledon 2023 pautado para HOY, jueves 6 de julio, desde la cancha 8 del All England Tennis Club a partir de las 10:00 horas (aproximado).

Recordemos que el horario puede modificarse debido a que, de forma previa y si no hay incovenientes con el clima, jugarán Katerina Siniakova vs. Lesia Tsurenko y luego Denis Shapovalov vs. Gregoire Barrere.

¿Dónde ver Daniel Galán vs. Oscar Otte en el partido de Wimbledon 2023?

Todo el partido lo podrás seguir EN VIVO por la plataforma de Star+, aunque no está confirmado qué tipo de ESPN lo emitirá hacia la televisión.