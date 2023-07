Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, este lunes informó a la opinión pública que será uno de los candidatos para ser el próximo gobernador del Valle del Cauca. Después de que se rumoró bastante en que se iba a lanzar a la Alcaldía de Cali, decidió apostar mucho más fuerte e ir por todo el departamento.

“El tiempo de la corrupción se acabó me complace comunicarles mi decisión de participar como candidato a gobernador por el Valle el Cauca”, fueron las palabras de don Tulio en su cuenta de Twitter y la forma de comunicar que oficialmente empieza su camino a ser gobernador.

Sin duda, una de las cosas que llamó la atención en la presentación de la candidatura de Tulio fue el eslogan de la campaña: “Vamos a sacar al Valle de la B”. Para nadie es un secreto que uno de los máximos logros de Gómez en su carrera ha sido sacar al América de Cali de la segunda división y con esos pergaminos se presenta a la gobernación.

“Tenemos varios avales, 8 o 10 avales. Ya con nuestro equipo asesor buscaremos un partido político que no tenga corrupción, que no tenga mancha de politiquería… Será una gobernación cívica, donde no estaremos marcados por x o y partido. Esta será una gobernación de todos y para todos”. En otro trino, don Tulio escribió: “A la clase política le dejó claro, estoy inhabilitado… Si estoy inhabilitado para robar”.