Leonel Álvarez es uno de los entrenadores colombianos más apetecidos en el mercado debido a sus éxitos y grandes gestas que ha hecho a lo largo de su carrera como DT. Actualmente está en búsqueda de su nuevo reto profesional, luego de que saliera del César Vallejo, de Perú, el último equipo que tuvo la oportunidad de dirigir.

En los últimos días, al técnico paisa lo han vinculado con la posibilidad de llegar al Independiente Santa Fe, equipo que rescindió de los servicios de Harold Rivera por malos resultados, y ahora tiene a Gerardo Bedoya como encargado. Sin embargo todo indica que las negociaciones no llegaron a buen puerto entre el máximo dirigente del club, Eduardo Méndez, y el representante de Leonel.

La causa sería el alto pedido salarial que pide Álvarez para su contratación. “Yo hablé con el profesor hace aproximadamente 10 días, veníamos teniendo algunas conversaciones, con un compromiso de que no se filtraran, pero el día de ayer tuve una charla estando en el partido de Colombia y en el intermedio del partido hablamos y fue imposible, el pedido de él es demasiado alto, no me puedo comprometer en pagarlo”, dijo el presidente Méndez.

Sin embargo, entre los hinchas de Santa Fe todavía hay una ilusión para que el técnico paisa llegue a la capital y uno de ellos se animó a escribirle en su cuenta de Instagram. “Bájale un poquito al sueldo y llega a Santa Fe. ¡Dale, Leonel!”, fue el pedido expreso del usuario.

Pues Leonel no se quedó atrás y fiel a su estilo decidió responderle con un emoticón de corazón. ¿Señas de que quiere dirigir a Santa Fe? Nunca lo sabremos, pero queda claro que el exvolante de la Selección Colombia sigue siendo “un tierno”.