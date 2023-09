Una gran controversia se generó en una de las tribunas del estadio Metropolitano de Barranquilla, debido al desencuentro que vivió el congresista Agmeth Escaf, al momento en el que llegó con su familia a ver el partido entre la Selección Colombia vs. Venezuela, debido a que según el también presentador, sus sillas estaban ocupadas por otras personas, que eran familiares del jugador Luis Díaz.

El hecho causó una gran polémica, no solamente por la cuestión de las sillas, sino que también porque algunas personas que estaban cerca, maltrataron a los hijos de Agmeth y su familia y hasta les tiraron cosas, así se apreció en los videos que circulan en las redes y contó el propio el representante.

Sobre el tema habló Luis Díaz, el cual no reveló muchos detalles de lo ocurrido, pero sí contó que su esposa le habló de lo que pasó: “Me estaba comentando mi señora sobre eso, pero todavía no sé nada”, indicó el delantero de la Selección, que hasta el momento no ha tenido más pronunciamientos del hecho.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.

El suceso ha generado muchas reacciones en las redes sociales, en donde algunos contradictores de Escaf han festejado el trato a él y su familia por parte de algunos asistentes al estadio, mientras que otros han lamentado que siga generando este tipo de actos de intolerancia y violencia, pero además le reclaman a la logística que se tenga más organización con las sillas, para que no sucedan estos desencuentros.