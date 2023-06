Neymar, otra de las estrellas del fútbol mundial y gran socio de Lionel Messi en FC Barcelona y PSG, no se guardó nada y mandó un guiño tras confirmarse el fichaje del astro argentino con el Inter Miami de la MLS.

Vale resaltar que en las últimas dos temporadas, Neymar también acompañó a Lionel Messi en el PSG, pero las cosas no salieron bien y los objetivos no se cumplieron. El tridente soñado con Kylian Mbappé no pudo ser y ahora el jugador argentino toma otros rumbos para su carrera.

Messi descartó la oferta del Al Hilal de Arabia Saudita y además contó las razones por las que no volvió a Barcelona. Va para Inter Miami y de esta manera abre un nuevo capítulo para el fútbol de Estados Unidos, pensando en el Mundial 2026.

En redes sociales, Neymar mandó un contundente guiño, pues no se pudo resistir al ‘like’ en Instagram al fichaje de Lionel Messi en Inter Miami. Parece ser una clara señal del astro brasileño, que cuenta con gran amistad con el campeón del mundo con Argentina.