Cristiano Ronaldo, la gran estrella de Arabia Saudita, quedó fuera del once ideal de la Liga Saudí y es un detalle que no deja de llamar la atención. CR7 llegó en enero pasado a Al Nassr y no ha podido ser campeón.

No ha sido una buena temporada para Cristiano Ronaldo en el Al Nassr, pero más allá de eso, si resulta insólito que no esté en el once ideal oficial de la Liga Saudí, que lo mantiene como el jugador mejor pago del mundo.

Vale resaltar que Al Nassr terminó como subcampeón de la Liga Profesional Saudí, por detrás de Al-Ittihad, su gran verdugo de la temporada, y que recientemente cerró la transferencia por Karim Benezema.

La Liga Saudí, a través de las redes sociales y con datos de OPTA, presentó el once ideal de la temporada. Su compañero en Al Nassr, Anderson Talisca, segundo en la tabla de goleadores, tampoco aparece en el XI.

El Al Nassr hace presencia en este once gracias a las apariciones del lateral izquierdo Ghislain Konan y el mediocampista brasileño Luiz Gustavo.

XI ideal de la Liga Saudí sin Cristiano Ronaldo