Un insólito hecho se presentó en Estados Unidos y tiene como protagonista a un colombiano, hincha a morir de Lionel Messi, que no perdió la oportunidad y le pidió un autógrafo en Miami.

Estamos hablando de Cristian Salamanca, un compatriota que se dedica a lavar los baños en Inter Miami y está en el sur de Estados Unidos desde hace año y medio. El caso no deja de ser insólito.

Vale resaltar que Inter Miami es el equipo de moda en el mundo tras el fichaje de Lionel Messi, el planeta le sigue la pista y Cristian Salamanca, estando tan cerca del astro argentino, no perdió la oportunidad.

Siendo empleado de una empresa que le brinda servicios a Inter Miami, Salamanca se evita los círculos de seguridad y la tediosa logística para mantener a Messi alejado de los fanáticos que inundan las calles. No desaprovechó.

Tuvo a Messi al lado suyo y de inmediato le pidió el autógrafo, por lo que la empresa decidió despedirlo. En sus palabras, Cristian Salamanca dice que no se arrepiente de nada.

“Me tocó limpiar los baños del sector donde estacionan los buses. Estaba ahí afuera afortunadamente cuando llegó el ‘micro’ y bajaron todos los jugadores. El último fue Messi. Bastó con gritarle. ‘¡ey, campeón del mundo!’, que se volteó a mirar. Me levanté la camisa del uniforme y tenía abajo la de la Selección Argentina y un marcador. Él me regaló su autógrafo. Enseguida vino la seguridad, me sacaron y me echaron de mi trabajo, pero valió la pena cada segundo”, dijo Salamanca al diario La Nación de Argentina.