Se aproxima lo que sería un ‘bombazo’ en el mercado de pases de Sudamérica y tiene que ver con el volante colombiano James Rodríguez. En las últimas horas, se conoció la posibilidad de que vaya a Boca Juniors.

Sin duda, James Rodríguez es uno de los jugadores que más suena en el mercado de pases. Lo último que se sabe ante el tema es que el mismo jugador sueña con seguir en Europa y que Besiktas de Turquía ya lo rechazó.

El periodista Javier Hernández Bonnet, en el Blog Deportivo de Blu Radio, dio detalles de la oferta que varios empresarios quieren hacerle a James Rodríguez, la demora es que el jugador conteste el teléfono y se concreta todo.

“La historia es muy simple: se reunieron varios empresarios, uno de ellos tiene vínculos en el fútbol europeo, con intereses en el fútbol español, un hombre que maneja muy buen capital y está radicado en Argentina. La propuesta era comprar los derechos del jugador, un contrato con una suma importante de dinero, que está muy cercana a la que se rumoreó le hizo Botafogo (3.2 millones de dólares)”, comenzó diciendo Javier Hernández Bonnet en Blu Radio.

“La tarea era conseguir al jugador y hacerlo jugar en un gigante de Argentina, antes de llevarlo nuevamente al fútbol de España. El grupo de empresarios pone el billete y se lo entrega a Boca Juniors. Sería un contrato a tres años. La operación está montada. Al conocerse la reacción del presidente de Besiktas, ellos dijeron: ‘Bueno, hay un rival menos'”, añadió Javier Hernández.

“El problema está en la comunicación con James. Me dice la fuente que no se han podido comunicar con él; incluso trataron de contactar a los tíos, pero no contestan. Si James pasa al teléfono, conversan y arreglan con el jugador. Sería un contrato a tres años, con una cifra tal vez un poco superior a lo que ofreció Botafogo. El gran esfuerzo lo hacen los empresarios, Boca no. Es fundamental que James les pase al teléfono. No quieren intermediarios, quieren escucharlo, que los escuche, y saber si hay compromiso para el proyecto”, puntualizó el periodista.