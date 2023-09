Juan Guillermo Cuadrado y su familia están de luto tras el fallecimiento de uno de sus seres más queridos. El jugador del Inter de Milán y la Selección Colombia anunció la noticia en sus redes sociales con un sentido mensaje. Su abuelo Miguel Ángel Bello falleció y lo lamentó dedicándole algunas palabras con dos fotografías.

“Descansa en paz, abuelo. Dios te tenga en su reino”, escribió el ‘panita’ junto a dos imágenes, una en donde se encuentra compartiendo con él y otra del mismo día y lugar, pero solo de él. Su ‘abue’ era uno de los seres más queridos y cercanos del jugador, en sus 95 años siempre se mantuvo al tanto de su nieto, incluso, en gran parte de su vida ayudó en su crianza.

Si bien, a Miguel Ángel no le gustaba mucho el fútbol, le fue cogiendo cariño al ver que su nieto iba surgiendo en este deporte. En varias entrevistas aseguró que a Cuadrado estaba destinado a jugar fútbol: “el destino de él era patear, así fuera la cabeza de una muñeca, todo lo que fuera redondo”, dijo.

El abuelo de Cuadrado, que vivía en la vereda Casablanca de Necoclí, como anécdota también contaba que a Cuadrado no le gustaba jugar a nada que no fuera patear un balón.

Su esposa, también tiene recuerdos de Cuadrado cuando era niño: “lo mandaba para el colegio y venía mugroso de tanto tirar balón en la playa. Se me perdía, lo mandaba a buscar. Me decía que no quería estudiar y yo atrás de él: mijo, si tú quieres ser futbolista tienes que aprender a leer y escribir”.