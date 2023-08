Juan Pablo Montoya, uno de los pilotos más recordados en la Fórmula 1, y polémico por sus picantes declaraciones, estuvo por Colombia dando a conocer el Team Montoya, su nuevo proyecto de equipo.

La idea, es que el Team Montoya, impulse el automovilismo colombiano y se mantenga el sueño de la Fórmula 1 en el país. En diálogo con Semana, también habló del deporte de Colombia a nivel general.

Vale resaltar que Juan Pablo anda por estos días impulsando la carrera de su hijo Sebastián Montoya, quien sigue con el sueño de la Fórmula 1 y así mantener el legado de su padre.

En los micrófonos de Semana, Juan Pablo Montoya dio unas inesperadas declaraciones y habló del Top 3 del deporte en Colombia, donde, por supuesto, él coloca su nombre.

Además, dejó claro que Egan Bernal, campeón de Giro de Italia y Tour de Francia, tiene que estar, y Mariana Pajón, medallista olímpica, cerraría el Top 3 del deporte colombiano en la historia.

“Por lo que he hecho, me meto entre los mejores deportistas colombianos de la historia. Muy poquita gente ha hecho lo que llegue a ser a nivel mundial. El top 3 no me importa, pero Egan Bernal tiene que estar ahí por ganar el Tour de Francia y el Giro de Italia. Yo me quedo con Mariana Pajón, triple medallista olímpica”, dijo Montoya en diálogo con Semana.