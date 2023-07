Link para ver Daniel Galán vs. Jannik Sinner EN VIVO y ONLINE vía streaming por Wimbledon 2023

En un torneo sumamente histórico tanto para él como el tenis colombiano, Daniel Galán (85° del ranking ATP) jugará la cuarta ronda de Wimbledon 2023 frente a Jannik Sinner (8°). Dicho partido será HOY, domingo 9 de julio, con sede en la Cancha 1 del All England Tennis and Croquet Club, en principio a las 09.00 hora colombiana.

VER Daniel Galán vs. Jannik Sinner EN VIVO por Star+ en Colombia y Latinoamérica

Momento sumamente extraordinario por parte del hombre de Bucaramanga, porque por primera vez en su carrera de Grand Slam e inaugurando ello a nivel single para Colombia, dice presente en los octavos de final de un certamen de esa índole como lo es Wimbledon. Yoshihito Nishioka y Oscar Otte quedaron en el camino para luego batir al sueco Mikael Ymer, en este caso 6-2, 6-7, 7-6, 3-6 y 6-1 en cuatro horas y 20 minutos de encuentro.

Del otro lado llega uno de los favoritos para quedarse con el certamen, donde el italiano busca igualar por segunda vez consecutiva en Wimbledon y la quinta de su carrera la mejor marca en torneos grandes como son los cuartos de final. Nunca superó dicha barrera, pero para el joven de 21 años sería una gesta más que positiva luego de superar a los argentinos Juan Manuel Cerúndolo y Diego Schwartzman, agregando al francés Quentin Halys como el más cercano, cuando en dos horas y 25 minutos de partido logró la victoria por 3-6, 6-2, 6-3 y 6-4.

¿Dónde ver EN VIVO Y ONLINE Daniel Galán vs. Jannik Sinner por Wimbledon 2023?

Todo el partido de Daniel Galán vs. Jannik Sinner podrás observarlo por el siguiente link de Star+.

¿Cuándo juegan Daniel Galán vs. Jannik Sinner en Wimbledon 2023?

Daniel Galán chocará contra Jannik Sinner en la tercera ronda en Wimbledon 2023 HOY, domingo 9 de julio, desde la cancha 1 del All England Tennis Club a partir de las 09:00 hora colombiana (aproximado). Cabe resaltar que de forma previa jugarán Jessica Pegula vs. Lesia Tsurenko, por lo que la duración de dicho duelo alterará o no el horario estimado.