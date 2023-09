Mariano Olsen de Win Sports, no aguantó a un compañero y renunció en pleno programa

Mariano Olsen es uno de los periodistas que hace parte de la parrilla del canal Win Sports, que participa en el programa ‘Saque Largo’ y participa en los diferentes debates, pero también trabaja en otros espacios deportivos en donde da a conocer sus opiniones y revela información del FPC.

El argentino hace parte del programa radial ‘Zona Libre de Humo’ de a ciudad de Cali, en donde habla sobre la actualidad de los clubes del Valle del Cauca y ha dado algunas noticias importantes, especialmente sobre fichajes, como lo fue la contratación de Edwin Cardona al América de Cali.

Pues Olsen no se aguantó a un compañero, es por esto que en pleno en vivo, el presentador tuvo una acalorada discusión con un colega, por lo que no aguantó más y le comunicó al conductor del programa, Carlos ‘Petiso’ Arango, que tomaba la decisión de no seguir más y le agradecía por la oportunidad.

La renuncia de Mariano tomó por sorpresa a sus compañeros, que no se esperaban que el periodista renunciara en vivo y en directo, hecho que no pasó desapercibido y empezó a circular en las redes sociales, en donde varios seguidores del programa lamentaron que no continuara el argentino.

