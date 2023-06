Hugo Rodallega pasa por su mejor momento desde que tomó la decisión de regresar al fútbol profesional colombiano. Actualmente es el goleador de Independiente Santa Fe y se ha convertido en el único símbolo a rescatar de un equipo que quedó eliminado prematuramente de la Liga Dimayor 2023-I y, aunque tiene oportunidades, está complicado en la Copa Sudamericana.

Pero nadie puede negar que el deseo de ‘Hugol’ no era el de llegar a Santa Fe sino que su gran expectativa era ir al equipo de sus amores, América de Cali. Sin embargo, como ya lo ha contado él en innumerables oportunidades, nunca se pudo llegar a un acuerdo con el máximo accionista del club, Tulio Gómez, y los bogotanos aparecieron como ‘plato de segunda mesa’.

El pasado martes, Rodallega habló con el medio ‘Zona Libre de Humo’ y dio la siguiente declaración: “Con el respeto que me merece la hinchada de Santa Fe hoy, puedo decir que si América me hubiera llevado junto a Adrián, Facundo, Darwin y ese combo, hubiéramos hecho algo más”.

Esto definitivamente no cayó bien en la hinchada de Santa Fe, a pesar de la advertencia previa de ‘Hugol’ y muchos usuarios en Twitter empezaron a reclamarle por sus palabras. “Pero, ¿qué necesidad de hacerlo? ¿Con qué fin? Hágalo si no tiene equipo, ahora está en Santa Fe”, “Con todo el respeto y admiración que te tengo Hugo, no puedes decir eso estando con otro equipo en el cuál te valoran y quieren”, “Respeto y prudencia por los compañeros y el escudo de hoy, no es más”, fueron algunos de los comentarios.

Rodallega, en la misma red social salió a defenderse republicando mensajes de apoyo que le llegaban y al final decidió ponerle fin al tema con unas contundentes palabras: “Tema insignificante pero al parecer significativo para la mente mediocre”.