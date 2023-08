Este miércoles fue presentado El Parche de Nairo, un nuevo espacio en el norte de Bogotá en el que las familias, los grupos de amigos y los ciclistas podrán encontrar buena comida, un parqueadero seguro para quienes pasar un rato de esparcimiento, tienda de ropa deportiva y próximamente un taller para reparar las bicicletas y duchas.

Junto a Nairo estuvieron sus socios, María del Mar Londoño, Ana María Londoño, Pablo Londoño y Claudia Bustos, un grupo de empresarios que pensó y construyó este lugar que espera crecer, “Queremos que este Parche sea no sólo este espacio, que sea un concepto que podamos posicionar en todo el país con otros cinco Parches en los próximos cinco años”, manifestó María del Mar Londoño.

Nairo Quintana sigue dándole forma a un grupo de productos y servicios dentro de los que están su marca de ropa deportiva y casual, tienda de ropa, los Gran Fondo en México y Colombia, el café 9.30, el Café Nairo y ahora El Parche de Nairo. “He dado todo y he aprendido a aprovechar lo que he ganado en el campo deportivo, no soy un Nairo que haya dejado de ganar, soy un Nairo que en estos momentos ha ganado en otros ámbitos”, expresó el ciclista.

El Parche de Nairo es una idea que surge de un grupo de socios de El Tablazo, integrado por tres primos María del Mar Londoño, Ana María Londoño y Pablo Londoño, junto a Claudia Bustos, cada uno con aportes desde diferentes áreas del conocimiento. Claudia desde la administración y operación de restaurantes desde hace más de 13 años, Pablo como consultor de liderazgo y talento, María del Mar como estratega corporativa y gestora de negocios y Ana María como creativa y experta en el storytelling para negocios.

Esta idea surgió desde la pandemia. Los cuatro socios con su restaurante El Tablazo vieron el crecimiento del uso de la bicicleta en todo el país, pero también una oportunidad de negocio para este público, pues solo se veía una oferta muy especializada. Desde la concepción del negocio, este grupo quería traer un aliado estratégico que fuera una gran figura del ciclismo, y sabían que Nairo era una opción ideal por su calidad humana, su raíz campesina, su tesón y disciplina.

Cuando se hizo el primer acercamiento para proponer la idea, el click fue inmediato, Nairo se convirtió en ese momento un socio más, activo, propositivo y enamorado del concepto y del lugar. La idea en él caló, pues muchos de sus fanáticos y seguidores le pedían un espacio como este, para estar cerca de él, de su historia, de sus triunfos. Nairo ve en El Parche de Nairo un espacio para servirle a la gente.

El Parche de Nairo no es solo un espacio para los ciclistas, también está abierto para que aquellos que realizan largos viajes puedan parar a recargar y alimentarse, o para las familias y grupos de amigos que les gusta salir a parchar y comer algo rico y diferente.

Con una excelente ubicación, en la Autopista Norte # 224-80, antes del peaje, El Parche de Nairo, con acceso también por la Carrera Séptima, quiere ser el lugar de encuentro y estación de aquellos que aman rodar por el altiplano viviendo los paisajes y después disfrutar de la gastronomía nacional. Lo mejor, es que queda antes de peaje, para que no tengan que pagarlo cuando vengan a entrenar y dejar su carro en el parqueadero. Este 26 de agosto abre este parche, y estará mismo Nairo Quintana atendiéndolo.