Este domingo la Selección Colombia debutó en el Mundial Sub-20 que se disputa en territorio argentino. El combinado nacional enfrentó a Israel donde sobre la hora consiguió la victoria 2-1 con goles de Óscar Cortés y Gustavo Puerta. Más allá del resultado y el importante acompañamiento que tuvo la ‘tricolor’, las tribunas vivieron un momento de tensión luego de que la hinchada de nuestro país sacara la bandera de Palestina.

Para nadie es un secreto el conflicto político social que viven estas dos zonas del continente asiático que ha dejado miles de víctimas. Razón por la cual se tuvo que cambiar de sede de la Copa del Mundo luego de que el gobernador de una isla de Indonesia se negara a organizar partidos en los que estuviera Israel.

La FIFA decidió poner a Argentina donde se presentó un curioso hecho en las tribunas. Varios videos que ya son virales en las redes sociales, registraron el momento en el que hinchas colombianos sacaron la bandera de Palestina, algo que no le gustó a los aficionados rivales y algunos locales, pues estuvieron en contra del hecho y no reaccionaron de la mejor manera.

Tras conocerse el video, los comentarios estuvieron divididos y se armó el debate en redes, pues hay quienes apoyan a uno, pero están en contra de otros. “Innecesaria provocación de Colombianos. Mal, muy mal. Así no es la jugada”, fue uno de los mensajes que se lee. Mientras que otros hablan de una “palestina libre”: “Es fútbol, no política, gritan por ahí. Y no sé, en lo que a mi respecta no hay nada más político que el fútbol. Ah, y viva Palestina libre.”