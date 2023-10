A pocos meses de que Argentina cumpla un año de consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022, se siguen conociendo detalles inéditos de lo que fue el torneo de los argentinos en territorio árabe. Sin duda alguna, el partido que más polémica ha generado de aquel certamen fue el picante duelo que protagonizó la ‘Albiceleste’ ante Países Bajos en los cuartos de final.

Ese fue un partido repleto de emociones y polémicas. Durante el juego, hubo muchos cruces entre jugadores y al final también se calentó todo. Leo Messi increpó feo a Mateu Lahoz, luego enfrentó al DT de Países Bajos y en zona mixta se calentó con uno de los atacantes neerlandeses que solo quería saludarlo. Ahí se dio el famoso “Andá pa’ allá, bobo”.

Mateu Lahoz y la irreconocible actitud de Lionel Messi en Qatar 2022

El árbitro español fue uno de los grandes protagonistas que tuvo ese Mundial de Qatar 2022, con muchas polémicas por sus decisiones arbitrales. Mateu Lahoz fue el designado para dirigir el encuentro entre Paises Bajos y Argentina. Durante ese compromiso, hubo un momento muy tenso con Leo Messi. El ’10’ le hizo un feo reclamo, encarándolo y jugándose la expulsión por irrespeto a la autoridad.

Lahoz se refirió a ese hecho puntual en una entrevista, ahora que se ha retirado del arbitraje profesional. Allí contó que le sorprendió mucho la actitud de Lionel Messi en el terreno de juego. Sin embargo, reveló la historia completa y contó que el argentino lo llamó luego para disculparse por su trato en Qatar 2022.

“Messi me llamó después del partido de Holanda en el Mundial y me pidió disculpas por las duras palabras que me había dirigido. Era un Messi diferente en ese juego. Se portó muy mal en el Mundial, era una lástima”.

“Hemos compartido más de cincuenta partidos. Después de la celebración del Topo Gigio los holandeses se exaltaron y fue una provocación”.