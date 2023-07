El Canal Caracol ha sido reconocido con el pasar de los años, por ser el canal que transmite los partidos de la Selección Colombia, teniendo un gran equipo de trabajo que suele cubrir los diferentes compromisos de la ‘tricolor’ en las diferentes categorías a lo largo del mundo.

Uno de los periodistas que llevaba muchos años en el ‘Gol Caracol’ es Nelson Enrique Ascensio, quien también era uno de los presentadores de Noticias Caracol, además de ser panelista de la emisora ‘Blu Radio’ en el programa ‘Blog Deportivo’.

Pues tras 25 años de carrera en el Canal Caracol, Ascensio confirmó por medio de sus redes sociales, que no va más en dicho canal y emisora, por lo que ahora es “agente libre”, pero no reveló cuál será su futuro, que al parecer no sería en los medios de comunicación por el momento.

“Después de 25 años de experiencia y un exitoso recorrido profesional, me despido del Canal Caracol. Gracias a las directivas, compañeros, productores, camarógrafos, asistentes y demás personal de esta excelente casa periodística. Ahora soy agente libre”, publicó Nelson en su cuenta de Twitter.