James Rodríguez está sin equipo y todo apunta a que tiene una tentativa oferta para ser nuevo jugador de Boca Juniors. Javier Hernández Bonnet, en Blu Radio, ha dado detalles de lo que sería un movimiento top.

Actualmente, James Rodríguez está sin equipo y es uno de los atractivos en el mercado de pases. En las últimas horas, Besiktas descartó al volante colombiano, siendo la opción más cercana que había en Europa.

Ahora, según Hernández Bonnet, hay una interesante oferta de Boca Juniors. En el Blog Deportivo de Blu Radio, el reconocido periodista explica cómo se daría el movimiento y el contrato que firmaría el volante colombiano, que sería a tres años.

“El problema está en la comunicación con James. Me dice la fuente que no se han podido comunicar con él; incluso trataron de contactar a los tíos, pero no contestan. Si James pasa al teléfono, conversan y arreglan con el jugador”, dice Hernández Bonnet.