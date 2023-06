Junior de Barranquilla se vio envuelto en varios escándalos por la indisciplina de sus jugadores a lo largo de la Liga Colombiana en su apertura 2023, pero sin duda el hecho que más llamó la atención y generó un gran escándalo, fue cuando el delantero Luis ‘Chino’ Sandoval llegó borracho al entrenamiento.

Al futbolista lo echaron del club ‘tiburón’, por decisión del entrenador Hernán Darío Gómez y la dirigencia, pero las polémicas con el atacante no paran a pesar de que ya no está en la institución, ahora con un controversial video que circula en las redes sociales y por el que es tema.

El polémico video del ‘Chino’ con una porrista

El ‘Chino’ se ha convertido en tendencia en Twitter, debido a que empezó a circular un video de él con la que sería una exporrista del Junior, en donde el futbolista se ve muy cariñoso con la mujer que lo está grabando mientras él le da unos besos.

“¡Después que no me deje Chino Sandoval lo demás es cuento! No ves que él es todo”, fueron las palabras que la mujer puso junto al video que publicó en sus redes sociales, los cuales han generado un gran revuelo con el futbolista que se encuentra libre y a la espera de definir cuál será su nuevo club.

Click aquí para ver el polémico video del ‘Chino’ Sandoval.