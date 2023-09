Un gran momento vive el colombiano Frank Fabra en Boca Juniors. El lateral colombiano se ha convertido en un elemento clave para el club argentino y las directivas están felices con él.

Por ejemplo, Juan Román Riquelme volvió a lanzar elogios a Fabra en un diálogo con ESPN. El ídolo de Boca Juniors no duda de sus capacidades y es claro que el futbolista es alguien clave tanto en el camerino como en la cancha.

Pese a estar algo lejos de la Selección Colombia, Frank Fabra se sigue destacando en y es inamovible en el esquema del técnico Jorge Almirón, que alista el remate de año en el fútbol argentino y las semifinales de la Copa Libertadores 2023.

“Es el Marcelo del Real Madrid para nosotros. Voy feliz a la cancha cuando juega, hace cosas que no son normales. Es tan bueno que a veces parece que no tiene ganas de jugar. Un fuera de serie, no tan reconocido como merece”, dijo Riquelme en ESPN.