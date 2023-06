Un hecho curioso se presentó en la primera división del fútbol sudafricano por un jugador que se llevó la tarjeta amarilla luego de intentar un par de jugadas en el mismo punto del terreno de juego. Los amagues del futbolista le salieron caros.

El delantero de Chiefs recibió un balón al minuto 88, su equipo iba ganando 3-2 y necesitaba meter el partido al congelador, por lo que decidió hacer múltiples regates y amagues. Aunque no tenía marca alguna, decidió hacer un par de figuritas y lujos pese a tener varias opciones de pase, pero no se esperaba la reacción del juez central.

El árbitro paró el partido, lo llamó y no dudó en sacarle la cartulina amarilla. El jugador no lo podía creer, en medio de risas llenas de frustración, le reclamó al árbitro, pero no pudo hacer nada. Al final del compromiso, se pronunció en medios locales y dijo: “me quedé decepcionado con la amonestación. Creo que tengo derecho a mostrar mi habilidad. Voy a hablar con el club mañana y ver si pueden apelar la tarjeta amarilla”.

