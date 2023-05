Shakira sigue dando de qué hablar en el mundo de la música con sus espectaculares nuevas producciones que han sido tendencia a nivel global. Para nadie es un secreto que toda la nueva discografía de la colombiana ha sido de cómo ha llevado el proceso de separación de su expareja, Gerard Piqué, y la nueva canción, ‘Acróstico’, lleva el sello de sus hijos.

En el video del nuevo éxito de Shakira, que ya lleva casi 2 millones de vistas en apenas 4 horas de publicado, salen Milan y Sasha, los dos hijos de la cantautora barranquillera y fueron los encargados de hacer parte de la canción: tocaron el piano, actuaron y cantaron parte del coro junto a su madre, en una de las imágenes más conmovedoras que nos dejará el 2023.

En su cuenta oficial de Twitter, Shakira publicó un mensaje que le arrancó las lágrimas a varios en el cual explicó la presencia de Milan y Sasha. “Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz”, escribió Shakira en sus redes sociales.

Acróstico 👩‍👦‍👦Official Music Video Out Now / Ya Disponible https://t.co/fkaoZZah9j pic.twitter.com/UHov0KokZD — Shakira (@shakira) May 15, 2023

Y agregó: “Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”.

Video de Acróstico de Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha