🏁 Montoya cuenta por qué cree que a Carlos Sainz no lo consideran en Red Bull 🗣️ "Los Verstappen no lo quieren, Max no va a querer a alguien de compañero que lo quiera amargar" 🏎️ @jpmontoya en #MontoyAS de AS Colombia y @WRadioColombia 📹 Capítulo completo:…

