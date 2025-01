Liverpool consiguió una victoria sufrida en los últimos minutos por 0-2 ante el Brentford por la fecha 22 de la Premier League, compromiso que tuvo como titular al futbolista colombiano Luis Díaz, jugador que no tuvo una de sus mejores presentaciones con los ‘reds’ y desperdició algunas ocasiones claras de abrir el marcador.

Publicidad

Publicidad

El ‘guajiro’ salió sustituido al minuto 65 por el uruguayo Darwin Núñez, atacante que terminó siendo fundamental en el compromiso, debido a que marcó los dos goles al 90+1′ y 90+3′ que le terminaron dando la victoria al equipo que se mantiene como líder único del campeonato, tema del que habló el entrenador Arne Slot.

Después del final del partido, el técnico neerlandés aseguró sentirse muy contento por la presentación de Darwin, ya que es un futbolista que ha trabajado muy bien, pero que lastimosamente no ha tenido muchos minutos, ya que sus compañeros vienen rindiendo, pero ahora con estos goles es probable que el charrúa pueda tener más continuidad, lo que podría afectar a ‘Lucho’, ya que es el que está jugando como centro delantero.

ver también Luis Díaz erró esta jugada y el técnico de Liverpool terminó sacándolo

“Un periodista me preguntó cosas similares antes del partido sobre Darwin y no estaba de acuerdo en que no estuviera teniendo una buena temporada. Creo que está teniendo una buena temporada, en la que marca goles, trabaja muy duro para el equipo y asiste. Pero compite con muchos jugadores buenos, por eso no juega todos los partidos en el campo. Pero estoy muy contento con él, no solo porque hoy ha marcado dos goles, sino porque, por supuesto, eso ayuda, pero también estoy muy contento con las demás actuaciones que ha hecho con nosotros”, expresó Arne.

Publicidad

Publicidad

Luis Díaz con Liverpool ante Brentford. Foto: Clive Rose/Getty Images.

Los goles de Darwin

Sobre los goles que convirtió Núñez, el entrenador de Liverpool indicó: “El primero fue una preparación larga, el segundo fue un contraataque. Por supuesto, puede marcar sus goles contra un bloqueo bajo porque es un delantero y también es una amenaza en los centros. Inmediatamente después de entrar, tuvo una buena oportunidad cuando Robbo (Andy Robertson) la cruzó. Pero si se trata de los delanteros o del equipo, si no hubiéramos marcado hoy en los últimos cinco minutos, los titulares habrían dicho que el Liverpool ha vuelto a perder puntos y nadie te habría contado que había 37 tiros a puerta. Qué espectáculo. ¿Cuántos equipos pudieron hacer 37 tiros a puerta contra el Brentford durante un partido? Y ahora que marcamos dos goles, es probable que también se haga un poco de hincapié en ese hecho”.

Encuesta¿Peligra la titularidad de Luis Díaz con Liverpool? ¿Peligra la titularidad de Luis Díaz con Liverpool? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad