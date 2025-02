¿Cuántos partidos faltan para que Luis Díaz sea campeón de la Premier con Liverpool?

Eso sí, los ‘Reds’ tienen un alto porcentaje de ser campeones esta campaña, pues ya no mete presión por desempatar en el primer lugar en la tabla, sino que los otros clubes deben ganar casi obligado para no seguir cediendo desde la segunda casilla. En estos momentos, Liverpool tiene 56 puntos y Arsenal y Nottingham Forest se ven como los rivales que podrían pelear.

Los ‘Reds’ no tuvieron problema e impusieron su grandeza y condición de favorito al título esta temporada en la cancha del Bournemouth. Liverpool ganó con comodidad tras un doblete de Mohamed Salah, el líder egipcio que es uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad.

