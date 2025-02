El consejo perfecto para que Luis Díaz defina si se va de Liverpool: “Es la mejor liga del mundo”

Una vez más, el futuro de Luis Díaz volvió a ser tema de los principales portales deportivos. ¿Qué pasó ahora? Primero se habló de un supuesto ofrecimiento para ir al FC Barcelona, luego se informé de una supuesta oferta para renovar en Liverpool FC y, por último y no menos importante, apareció el consejo perfecto para que ‘Lucho’ tome una buena decisión.

Publicidad

Publicidad

A la hora de entender lo que está viviendo Díaz jugando en la Premier League, José Heriberto Izquierdo es una voz autorizada para analizar la situación. El exjugador de la Selección Colombia habló en exclusiva con BOLAVIP y dejó en claro lo que para él sería la mejor decisión.

Luego de ser gran figura en la Liga de Bélgica y ganar cuarto títulos con el Club Brujas, Izquierdo llegó al Brighton & Hove Albion a cambio de $14 millones de euros. Todo estaba listo para que el extremo colombiano marcara diferencia en la Premier League, pero varias lesiones de meniscos en las rodillas aparecieron como el principal obstáculo.

“Realmente estuve solo un año en el Brighton. Y solamente ese año, de una u otra forma, veía el progreso que estaba generando, porque es muy diferente la Premier League a la Liga Belga. La Premier League, obviamente, es de un nivel mucho más alto. Ahorita ha mejorado demasiado, pero en el momento que me encontraba era una liga que va a ayudarlo a uno a consolidarse un poco en Europa (…) cuando llegué a la Premier me estaba yendo muy bien, tanto que eso me permitió ir al Mundial (Rusia 2028) y pues lo que más me marca a mí es la lesión que ya no me permite, de una u otra forma, seguir en esa continuidad en la que me iba proyectando”, relató José Izquierdo antes de llegar con el consejo para Luis Díaz.

Publicidad

Publicidad

El futuro de Luis Díaz: ¿Renueva con Liverpool o se va a FC Barcelona?

Escudos de Liverpool y Barcelona con Luis Díaz. (Foto: Archivo particular y Getty Images)

José Álvarez, periodista español, sostuvo en el programa ‘El Chiringuito’ que el entorno de Díaz le ofreció al FC Barcelona los servicios del jugador colombiano a partir del próximo verano. Dicho esto, todavía no ha llegado de una fuente confiable la información que Liverpool busca renovar o mejorar las condiciones del contrato de ‘Lucho’ que va hasta 30 de junio de 2027. ¿Qué hacer? José Heriberto Izquierdo tuvo la respuesta.

ver también Pep Guardiola le quiso poner presión a Luis Díaz y así reaccionó el jugador colombiano

Luis Díaz y el consejo perfecto para que defina si se va de Liverpool

Ante la incertidumbre de lo que pueda pasar con el futuro de Díaz, José Heriberto Izquierdo empezó diciéndole a BOLAVIP que es una decisión personal la que debe tomar ‘Lucho’ y cualquier cosa que se opine va a ser con el desconocimiento de lo que “que realmente vive el jugador”. Dicho esto, el exjugador de la selección colombiana terminó con un consejo claro sobre dónde debería jugar el extremo de Liverpool. “Es un tema de lo que se quiera, tanto a nivel económico como a nivel futbolístico porque al final eso termina siendo un negocio. Y pues es que una cosa es estar en el Liverpool en la Premier League de primero y lo que es jugar Premier League porque es una liga muy competitiva. Si a uno le gusta el fútbol y quiere estar en la cúspide del fútbol, la Premier League para mí es la mejor liga del mundo”, concluyó Izquierdo.

Publicidad

Publicidad