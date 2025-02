El emocionante cántico del Bambino Pons al gol de Luis Díaz vs. Wolverhampton

Y es que Luis Díaz brilló ante el Wolverhampton. Lucho, como es habitual, fue titular en los ‘Reds’ y también bastante protagonista de la victoria. El gol ya mencionado que desató la locura de Bambino Pons, pero las cosas no pararon ahí, pues también provocó el penalti para el segundo tanto, cortesía de Mohamed Salah.

No podía faltar la emoción de Juan Manuel ‘Bambino’ Pons en el regreso de Luis Díaz a la Premier League por todo lo alto. Lucho se reencontró con el gol luego de un comienzo de año complicado, en el que no registraba goles ni asistencias. El reconocido narrador argentino le puso el toque apasionante en la transmisión oficial de ESPN para Latinoamérica.

