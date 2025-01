El empate de Liverpool dejó en evidencia una gran verdad sobre Luis Díaz

Este martes 14 de enero se jugó el encuentro entre Nottingham Forest y Liverpool, que acabó en un amargo empate 1-1 en City Ground. Luis Díaz tuvo uno de sus partidos más discretos de toda la temporada y cada vez queda más claro un dato que debe ser tomado en cuenta por Arne Slot.

Está siendo una temporada atípica para Luis Díaz bajo el mando de Arne Slot en Liverpool. El colombiano ha sido adaptado al puesto de ‘falso 9’, encabezando el frente de ataque junto a Cody Gakpo y Mohamed Salah en gran parte de lo que va de la temporada.

Si bien ha demostrado que puede ser un jugador determinante en dicha posición, los números demuestran que el jugador ha bajado su rendimiento desde que salió del costado izquierdo. Esto podría complicar al entrenador de cara a los próximos encuentros.

Luis Díaz (Getty)

En el último encuentro, ‘Lucho’ no se encontró y no logró tener impacto en el juego. El diario, Liverpool Echo criticó la actuación del colombiano. “Jugando como número nueve, se retrasó en algunas buenas posiciones pero no logró encontrar el pase final (…) No fue su noche“.

Un problema para Luis Díaz

Con el regreso de Diogo Jota y teniendo a Darwin Núñez a disposición, Arne Slot podría replantearse el rol de Luis Díaz. Esto implicaría nuevamente una competencia con el puesto de extremo izquierdo. No obstante, en lo que va de campaña, el neerlandés tiene mejores números que ‘Lucho’.

