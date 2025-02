Empezó a sacudirse el uniforme en símbolo que se quitó la sal. Y, literalmente, fue así… Luis Díaz volvió al gol con Liverpool FC, le ocasionaron un penal y, luego de ser elegido figura en la victoria contra Wolverhampton, le envió un mensaje a Mohamed Salah.

¡De todo y para todos! ‘Lucho’ Díaz venía de no marcar en los últimos once partidos que vio minutos y no había tenido un solo aporte de gol, asistencia o anotación, en la Premier League en 2025. Sin embargo, el trabajo no traiciona, y el extremo colombiano le respondió a la confianza del entrenador Arne Slot.

Con un gol, un penal que le hicieron y 21 de 26 pases precisos en 71 minutos, Díaz tuvo la calificación más alta (7.6 puntos) en Liverpool tras la victoria contra Wolverhampton por 2-1, según el portal SofaScore. Así que… ¡Era el momento de hablar con la figura de los ‘Reds’ (Rojos)!

El canal Telemundo Deportes habló con Luis Díaz y le preguntó por las tres estrellas de Liverpool, Mohamed Salah, Virgil van Dijk y Trent Alexander-Arnold, que acaban contrato el 30 de junio de 2025 y que todavía no han renovado. “Lo he dicho, para nosotros son súper importantes. Entonces, es un tema del club, ojalá terminen quedándose porque lo que le aportan al equipo es impresionante. Lo que han hecho y lo que han ganado”, empezó diciendo el jugador colombiano antes de enviarle un mensaje a ‘Mo’.

Luis Díaz y el mensaje a Mohamed Salah tras ser la figura de Liverpool

Luis Diaz y Mohamed Salah en Liverpool vs. Wolves. (Foto: Getty Images)

“‘Mo’ es un jugador que no se conforma, que esta siempre tratando de mejorar, que está siempre asistiendo, está siempre haciendo goles, está feliz y está contento. Entonces, está tratando de darle lo mejor al equipo por si le toca irse, irse en grande o por si le toca quedarse seguir haciendo historia. Es lo que es, es el fútbol, pero nada… Muy feliz por compartir campo con cada uno de ellos y seguir trabajando”, fue el mensaje de Luis Díaz a Salah tras ser la figura en el triunfo contra Wolverhampton.

La confesión de ‘Lucho’ Díaz después de volver a marcar con Liverpool

La última vez que ‘Lucho’ Díaz había marcado con Liverpool fue el 29 de diciembre de 2024. Desde ese entonces, no la estaba pasando nada bien, y así se lo confesó al canal Telemundo Deportes: “Siempre trato de dar el máximo, tratar de mejorar y de siempre aportarle al equipo que es lo más importante. Nosotros los delanteros dependemos de números, goles y asistencias. Estaba pasando por un momento no tan bueno, pero bueno… Sabía que (el gol) iba llegar en cualquier momento de nuevo. Este es el fútbol, hay que estar preparado, mentalmente tranquilos y seguir trabajando que es lo que nos toca”.

