El monumental ridículo del ‘Dibu’ Martínez antes de enfrentar a rival de la Selección Colombia

Se viene una nueva jornada de la Eliminatoria Sudamericana y esta vez tuvo un particular cruce con el final del mercado de pases en Europa. Mientras los jugadores viajaban a sus respectivos países, hubo múltiples cambios en los fichajes a distintos clubes. Uno de los protagonistas de este periodo fue Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien se despidió del Aston Villa, sin saber lo que le esperaba.

El portero de Argentina, que enfrentará a Venezuela, rival de la Selección Colombia en la última fecha, hizo un ridículo monumental. Primero, en el último partido con el Aston Villa, la temporada pasada, lloró y se despidió del club. Todo indicaba que su futuro estaba en el Manchester United, pero el rumor empezó a enfriarse cada vez más.

Luego, durante la pretemporada el arquero no fue tenido en cuenta los primeros juegos, porque era ‘inminente’ un acuerdo con el Chelsea. Este trato tampoco se dio y finalmente el técnico del Aston Villa, Unai Emery, empezó a ponerlo poco a poco. De hecho en la segunda jornada de la Premier League, el argentino fue titular contra el Brentford

El ridículo del ‘Dibu’ Martínez tras despedirse tres veces del Aston Villa

Para el fin de semana pasado, Martínez iba a ser inicialista del Aston Villa para jugar contra el Crystal Palace. Pero a última hora fue desconvocado porque, nuevamente, su paso al Manchester United era un hecho. Otra vez el ‘Dibu’ se despidió de los ‘Villanos’, pero en el cierre del mercado en la Premier League, en los ‘diablos rojos’ cambiaron de opinión. El guardameta elegido por Rubén Amorin fue Senne Lammens, belga de 23 años, y será el nuevo portero del United.

Fabrizio Romano confirmó que ‘Dibu’ Martínez se queda en Aston Villa y que la oferta del Manchester United nunca llegó. @FabrizioRomano

Tras todo el show del ‘Dibu’, la decisión fue severa: se queda en el Aston Villa. El mercado cerró y no se dio ninguna de las opciones de transferencia que tenía el argentino. No deja de ser curioso que equipos como el Manchester United, Manchester City, PSG, Chelsea, entre otros, buscaban arquero y dejaron pasar a Martínez. El considerado dos veces mejor arquero del mundo en los últimos años, deberá seguir su carrera en un equipo media tabla de Inglaterra.

