El movimiento clave de Luis Díaz que perfeccionó el gol de Mac Allister ante Everton

Movimiento clave de Luis Díaz en esta jugada, pues su presencia como 9 hace que la defensa se estire y pueda perder las referencias. Ante los movimientos verticales, los centrales no le pudieron seguir. Al momento del centro de Salah, Lucho se movió hacia la izquierda para quedar a espaldas de Jarrad Branthwaite y muy lejos de James Tarkowski, quien pensó más en la marca del colombiano que en Alexis y la pérdida de la posición.

¡¡ACÁ ESTÁ EL CAMPEÓN DEL MUNDO!! Alexis Mac Allister empata todo para Liverpool vs. Everton en la Premier. 📺 Mirá la #Premier en #DisneyPlus Premium

Al minuto 16, Everton se vio superado por la presión del Liverpool y el rechazo tras un balón detenido no fue suficiente. El visitante recuperó rápidamente y avanzó otra vez hacia el área rival. En medio de la posesión, la pelota quedó en dominio de Mohamed Salah, quien vio a Alexis Mac Allister entrar el área y mandó el centro para que el argentino anotara de cabeza.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.