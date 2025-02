Espectacular jugada de Luis Díaz, Jones y Mohamed Salah para un golazo ante Bournemouth

Eso sí, una de las figuras del juego fue el brasileño Alisson, quien impidió el descuento del equipo local, que aprovechó algunas fallas de Liverpool en zona defensiva. No pudo abrir el marcador por el buen comportamiento del guardameta visitante. Con este resultado, los ‘Reds’ siguen en lo más alto de la tabla de la Premier con 56 puntos y amenazan con sacar más ventaja ante el segundo.

Read more on X

¡EL FARAÓN NO FALLÓ Y PUSO EL PRIMERO! Salah aseguró y marcó el 1-0 del Liverpool ante Bournemouth. 📺 Mirá la #Premier por #DisneyPlus Premium

El primer gol fue obra de Mohamed Salah, quien de inmediato tomó la pelota y se hizo cargo del cobro para vencer a Kepa Arrizabalaga. Con fuerza y convicción mandó la pelota al palo derecho, no tuvo necesidad de engañar al portero y la potencia fue suficiente para abrir el marcador. El 1-0 ya mostraba el dominio del visitante.

Partidazo de Liverpool ante Bournemouth, por la fecha 24 de la Premier League 2024/2025. En condición de visitante, en el Vitality Stadium, los ‘Reds’ no tuvieron problema e impusieron su grandeza y condición de favorito al título esta temporada. Ganaron con comodidad tras un doblete de Mohamed Salah, el líder egipcio que es uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.