La calificación de Luis Díaz luego de la victoria de Liverpool ante Bournemouth

Liverpool sigue imparable en la Premier League y ha conseguido una nueva victoria este sábado 1 de febrero en el partido ante Bournemouth 0-2 en el Vitality Stadium. Luis Díaz tuvo una buena presentación en condición de visitante y fue reconocido por la prensa inglesa.

Publicidad

Publicidad

Este sábado, Liverpool consiguió su victoria número 17 en esta temporada de la Premier League y continúa su carrera por el título. Los ‘Reds’ sacan 6 puntos de diferencia de Arsenal teniendo un partido pendiente por jugar. Luis Díaz formó parte del 11 inicial.

El atacante colombiano viene teniendo un rendimiento irregular desde su cambio a la posición de centro delantero. Este ha tenido partidos sumamente destacados, pero también ha demostrado no sentirse del todo cómodo alejado de la banda izquierda en varias ocasiones.

Publicidad

Publicidad

La puntuación de Luis Díaz

Si bien la gran figura del partido ante Bournemouth fue Mohamed Salah con su doblete, Luis Díaz tuvo una buena presentación en el Vitality Stadium. La prensa inglesa ha destacado el buen partido del colombiano pese a no haber marcado goles.

Liverpool Echo calificó la actuación del colombiano con un 8. “Hizo un buen trabajo, intentó mantener el balón y se lanzó a los tackles, pero podría haber sido más amenazante antes del descanso. Continuó con su excelente desempeño cuando volvió a la banda izquierda en el último cuarto“.

This Is Anfield, por su parte, no fue tan complaciente con el colombiano y lo calificó con un 6. “Pases limpios, mucha capacidad para correr, pero incapaz de encontrarse en muchas situaciones de uno contra uno. Retrocedió bien y ayudó a una defensa limitada con su ritmo de trabajo, pero sigue luciendo no del todo efectivo en el rol de número 9“.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo ver los partidos de Liverpool?

Los encuentros del Liverpool de Luis Díaz, tanto por la Premier League como por la Champions Leagu son transmitidos en vivo a través de Disney+.