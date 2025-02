La denuncia pública que hicieron sobre Luis Díaz en Liverpool: “Están promoviendo su salida”

Luis Díaz no pasa por un buen nivel en Liverpool FC y esto dio pie para que los elogios al inicio de la temporada pasaran a ser críticas. Algo normal en el fútbol, pero lo que sí sorprendió fue una denuncia pública que hicieron con una contundente premisa: ¡Están promoviendo su salida!

Publicidad

Publicidad

¡Todos los partidos de Liverpool y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva por Disney+!

El entrenador Arne Slot decidió rotar la nómina para el partido contra Plymouth Argyle por la cuarta ronda de la FA CUP y no convocó a jugadores titulares como Virgil Van Dijk, Cody Gakpo y Mohamed Salah, entre otros. En el caso de ‘Lucho’ Díaz volvió al once inicial, pero, una vez más, no registró ni goles ni asistencias.

La última ocasión en la que Díaz marcó un gol fue el 29 de diciembre de 2024 en la victoria contra West Ham United por la Premier League. De ahí en más, han pasado 10 partidos sin que el extremo colombiano se reporte con una anotación, así que el contexto estaba dado para que empezaran una campaña en su contra.

Liverpool perdió 1-0 contra Plymouth Argyle y quedó eliminado ante un equipo que está último en la segunda división del fútbol de Inglaterra. Luis Díaz terminó empatado con Harvey Elliott como el tercer jugador de los ‘Reds’ (Rojos) con la calificación (6.7 puntos) más baja, según el portal SofaScore. Pero… ¿Era para tanto?

Publicidad

Publicidad

Denunciaron que están promoviendo la salida de Luis Díaz de Liverpool

Luis Díaz antes de la eliminación de Liverpool. (Foto: Getty Images)

“Esa información la publica ‘Anfield Watch’ que es un portal que sigo de hinchas de Liverpool y son ellos los que están forzando un poco el tema con los comentarios de Luis Díaz. Que jugó muy mal, efectivamente jugó muy mal, no trascendió, no pudo hacerlo bien. Jugó Jota por la mitad, Luis Díaz por el sector izquierdo y ellos están promoviendo la salida de Luis Díaz, Núñez y de Jota, pero no es una decisión de Liverpool. Están diciendo que es una advertencia de Slot, que ya en Liverpool no lo tendría entre sus planes, aunque tiene contrato hasta 2027, pero hay que decir que el tema no es así y diría que Liverpool sigue teniendo en consideración notable al jugador colombiano”, denunció el periodista César Augusto Londoño en el programa ‘El Pulso del Fútbol’, de Caracol Radio.

ver también La reacción de Díaz cuando Núñez no le dio el pase y falló el gol que evitaba la eliminación de Liverpool

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Liverpool?

La oportunidad de la revancha para ‘Lucho’ Díaz es más pronto de lo esperado. Luego de la eliminación en la cuarta ronda de la FA CUP, Liverpool volverá a jugar el miércoles 12 de febrero contra Everton a las 2:30 P.M. en un partido que había sido aplazado por la fecha 15 de la Premier League. El ‘Derbi de Merseyside’ se presenta como el escenario ideal para que el extremo colombiano vuelva a reportarse con gol o asistencias.

Publicidad

Publicidad