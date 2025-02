Luis Díaz comienza el mes de febrero con una de sus peores rachas en su carrera deportiva

Read more on X

La jugada para el segundo gol ante Bournemouth parece ser el ejemplo de que Lucho sigue siendo clave en el ataque de Liverpool más allá de que no asista o anote. Al minuto 75, Ibrahima Konaté propuso una salida rápida, controló la pelota Luis Díaz, quien tuvo todo el espacio disponible y aceleró para acercar la jugada de gol con un Bournemouth jugado en el ataque.

Y es que no se está hablando de una temporada discreta. Es más, sus números son fantásticos en la temporada 2024/2025. Suma 12 anotaciones en todas las competiciones, ocho en la Premier League, mismo número que registró Luis Díaz la campaña anterior. Seguramente, finalizará con mejores estadísticas en mayo y febrero debe ser fundamental para el repunte en el eje de ataque.

Cabe recordar que Luis Díaz tuvo cambios posicionales por pedido del técnico Arne Slot, que han afectado sus números, pese a que cumple de forma táctica y es clave en el ataque del Liverpool. Su presencia por el interior no le sienta bien. Lo que es claro es que, desde ahí, puede alimentar o sorprender para que sus compañeros definan. Febrero será clave para Lucho.

Luis Díaz se acerca a la recta final de la temporada con números poco alentadores, pues enero 2025 no fue el mejor en cuanto a asistencias y goles con el Liverpool, suma 0 en ambas tablas en 6 partidos jugados y en el segundo mes del año será clave que pueda mejorar sus registros. Es su peor comienzo de año en el ‘Viejo Continente’.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.