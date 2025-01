Luis Díaz volvió a ser titular con Liverpool, esta vez contra el Brentford en condición de visitante en la Premier League. El extremo colombiano erró una jugada clara y minutos después el técnico lo sacó.

Si bien, Liverpool terminó ganando el tiempo de adición con doblete de Darwin Núñez, quien curiosamente ingresó por Luis Díaz, el partido del colombiano generó todo tipo de comentarios en redes sociales, pues no tuvo su mejor rendimiento.

Luis Díaz erró esta jugada y el técnico de Liverpool terminó sacándolo

No es la primera vez en los últimos partidos que Luis Díaz no muestra su mejor versión, pues hace varios compromisos, no marca ni asiste y puede pasar también por la nueva posición en la que juega el colombiano.

Desde hace algunas fechas, el entrenador Arne Slot lo viene usando como centro delantero. Este sábado también arrancó de ‘9’ y tuvo algunas opciones, incluso, de sus pies nació la más clara del segundo tiempo, pero la erró y el técnico lo sacó a los pocos minutos.

Lucho recibió un balón sobre el borde del área y como pudo remató a ras de piso, pero el arquero estuvo atento para atajar el balón. Luego, en el rebote, intentó fingir un penal que no le sancionaron. Posteriormente, ingresó la ‘Pantera’, quien le dio la victoria a Liverpool.

No te pierdas los partidos de Luis Díaz

