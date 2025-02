Luis Díaz llamó la atención de todos y no precisamente por su juego, el cual no aparece en los últimos partidos, sino por la decisión que tomaron sobre varios jugadores y hasta cuerpo técnico tras la pelea en el partido Liverpool vs. Everton que terminó empatado.

El juego aplazado, con el que pusieron al día la Premier League, finalizó algo subido de revoluciones, pues hubo fuertes cruces de palabras y algunos choques entre los jugadores de los dos equipos.

Luis Díaz llama la atención tras masivas sanciones por la pelea en Liverpool vs. Everton

La Premier League reveló este jueves las masivas sanciones tras la pelea en el terreno de juego. En un comunicado oficial se conoció que Arne Slot y su asistente se dirigieron al juez con “lenguaje ofensivo, insultante o abusivo”.

“El entrenador del Liverpool, Arne Slot, fue despedido al final del derbi de Merseyside por utilizar un lenguaje ofensivo, insultante o abusivo. Como resultado, se le sancionó con dos partidos de suspensión en la línea de banda”, explicó.

Por su parte, Doucouré y Curtis Jones fueron sancionados con un solo partido: “Abdoulaye Doucouré y Curtis Jones fueron expulsados por dos infracciones que merecían amonestación en el empate 2-2 del Everton con el Liverpool. Ambos cumplirán una suspensión de un partido cada uno”, señaló la Premier League.

Luis Díaz afortunadamente no fue uno de los sancionados, pues el juez central no tuvo motivos para meterlo en el informe, sino que, por el contrario, fue uno de los que intentó calmar todo y separar a sus compañeros.

Habrá que esperar en las próximas fechas un mejor rendimiento de Luis Díaz. En la siguiente jornada enfrentará al Manchester City desde las 11:30 p.m. hora colombiana en condición de visitante. El partido será transmitido en vivo por Disney+.