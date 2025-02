Luis Díaz está teniendo una temporada sumamente irregular en Liverpool. Con la llegada de Arne Slot al banquillo, el colombiano ha tenido un cambio de rol importante en el plantel y este parece no terminar de adaptarse. ‘Lucho’ ha revelado cuál es el pedido que le hace el entrenador.

Bajo la gestión de Jürgen Klopp, Luis Díaz se convirtió en una pieza inamovible en la posición de extremo izquierdo. No obstante, con la llegada de Arne Slot, el colombiano ha tenido que adaptarse a la posición de centro delantero, teniendo actuaciones irregulares en dicha posición.

Ahora, en la previa del partido de Liverpool ante Newcastle, ‘Lucho’ ha salido a explicar cómo ha sido su adaptación a su nuevo rol en el plantel. El guajiro reveló cuál ha sido el pedido del entrenador con su cambio de posición en una entrevista con ESPN.

El pedido para Luis Díaz

“Lo único que quiero es jugar, donde me toque va a estar bien. Me ha pedido tener movilidad en esa posición, no la conocía mucho, pero creo que hice un buen papel de centro delantero, tengo que seguir mejorando, no es fácil. Si estoy jugando estoy contento” fueron las palabras de Luis Díaz.

Luis Diaz y Arne Slot (Getty)

El atacante habló muy bien del entrenador neerlandés. “Pasamos mucho tiempo juntos, lo disfrutamos mucho, es un gran técnico que ha impuesto su idea de una gran forma, disfrutamos de poder tenerlo. Nos enfocamos mucho en lo que el otro equipo puede hacer y generamos nuestro plan, hay poco tiempo, se trata más de recuperar, lo fuerte fue a principio de temporada“.

¿Cómo ver los partidos de Liverpool?

Los partidos del Liverpool de Luis Díaz, tanto por la Premier League como por la Champions League, son transmitidos para toda Colombia por la señal de Disney+.

