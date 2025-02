“Ni siquiera se entera”: La confesión sobre Luis Díaz y su salario en Liverpool que sorprendió a todos

Un nuevo partido de Liverpool FC en la Premier League 2024-25 y Luis Díaz sigue sin poder levantar el nivel, así que fue inevitable que se volviera a plantear si el hecho de ser uno de los jugadores peor pagados del equipo está afectando su rendimiento.

¡Hay información de primera mano! Liverpool disputó contra Everton el histórico ‘Derbi de Merseyside’ en un partido que había sido aplazado por la fecha 15 de la Premier League. ‘Lucho’ Díaz volvió a recibir la confianza por parte del entrenador Arne Slot y estuvo en la formación titular, pero no pudo cortar la racha negativa de no anotar en los últimos once partidos que vio minutos.

En el empate 2-2 contra Everton, Díaz jugó 88 minutos, completó los cuatro regates que intentó, ganó siete de 15 duelos, perdió diez veces el balón y recibió una calificación de siete puntos, según el portal SofaScore. Fue la quinta mejor calificación en Liverpool.

Al ver que Luis Díaz no registró ni goles ni asistencias, la cuenta de X ‘Anfield Sector’ publicó que el extremo colombiano “no tiene un solo aporte de gol en la Premier League en 2025″. ¿Lo está afectando ganar más €3.4 millones de euros al año de acuerdo con el portal Capology y ser uno de los jugadores peor pagados de Liverpool? ¡Se supo toda la verdad!

“Ni siquiera se entera”: La revelación sobre el salario de Luis Díaz

Díaz estuvo cerca de anotar vs. Everton. (Foto: Getty Images)

Melissa Martínez reveló en el programa ‘Balón Divido’ que fuentes cercanas a Díaz le respondieron si lo está afectando ser el jugador número 16 de 25 en la lista de los salarios más altos en Liverpool. La respuesta fue contundente. “Me explicaron perfectamente que ‘Lucho’ ni siquiera estaba tan enterado del tema numérico. De hecho, eso del posicionamiento en la tabla no es tan real dependiendo de lo que devengue porque hay unas variables que se firmaron. Además, tiene que ver mucho con el contrato, lo había mencionado, que se firma a cinco años con una transferencia altísima por lo cual el salario se ve inferior a varios de sus compañeros (…) Pero lo de que él esta bajoneado porque hay algunos que ganan más, ni siquiera se entera, pero sí que está un poco inquieto por la posición en el terreno de juego”, reveló la periodista de ESPN.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Liverpool?

Luego del empate contra Everton, Liverpool quedó primero en la tabla de posiciones de la Premier League 2024-25 con siete puntos de ventaja respecto al Arsenal. El próximo partido para que ‘Lucho’ Díaz pueda levantar el nivel será contra Wolverhampton el domingo 16 de febrero a las 9:00 A.M.

