Liverpool ha igualado en el derbi ante Everton este miércoles 12 de febrero, en un partido que tuvo de todo. Las calificaciones de la prensa partidaria de los ‘Reds’ ha vuelto a ser crítuca con Luis Díaz, jugador que no está viviendo un buen momento a nivel individual.

Liverpool visitó este miércoles a Everton en Goodison Park, en el derbi de Merseyside reprogramado de la fecha 15 de la Premier League. Al equipo de Arne Slot se le escapó el resultado en los últimos segundos del partido y terminó en una tángana.

Tal y como ocurre tras todos los partidos, la prensa partidaria de Liverpool publicó sus calificaciones del plantel de los ‘Reds’. Una vez más, Luis Díaz fue uno de los futbolistas apuntados por la prensa, luego de que el colombiano volviera a pasar desapercibido.

La calificación de Luis Díaz

Liverpool Echo puntuó la actuación de Luis Díaz con un 6. “Tuvo dificultades para entrar en el juego en la primera mitad como delantero central y se vio obligado a retroceder para recuperar la posesión. Inmediatamente se sintió más cómodo en la izquierda y un centro provocó el segundo gol. Sustituido“.

Por su parte, This is Anfield coincidió con la misma puntuación. “Parecía que todavía estaba luchando con la resaca de Plymouth. La frustración de sus 90 minutos de juego al no poder competir con los rivales del Championship pareció filtrarse en este partido, y en numerosas ocasiones pareció una figura triste y frustrada. Mejoró en la segunda mitad, pero no disfrutó esta noche. Fue sustituido al final“.

¿Cómo ver los partidos de Liverpool?

Todos los encuentros de Liverpool, tanto por la Premier League como por la Champions League, son transmitidos por la señal de Disney+.

