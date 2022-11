Cristiano Ronaldo buscaba ante Ghana convertirse en el único jugador en el mundo en poder convertir por lo menos un gol en cinco Mundiales, récord que consiguió en el complicado duelo ante los africanos.

El compromiso no se le hacía fácil a los europeos, que no encontraban la manera de poder abrir el marcador, hasta que llegó el minuto 65 del juego, cuando en el área fue derrumbado Ronaldo y el juez cobró penal, el cual no generó algunas dudas.

El que no dudó fue 'CR7', que con mucha precisión y potencia mandó la pelota al fondo de la red, desatando así la locura en los aficionados portugueses.

Con este gol, Cristiano pone en ventaja a Portugal, además del plus de haber roto un nuevo récord en su exitosa carrera deportiva.

Aquí el video del gol de Cristiano:

