El Mundial de Qatar 2022 llegó a su fin, un mes a puro fútbol donde se vivieron varios partidazos, sorpresas, batacazos, goleadas, jugadas de lujo, definición desde el punto penal, estadios llenos, hinchadas eufóricas y un sinfín de anécdotas que quedarán en el recuerdo de todos los asistentes y televidentes.

Este domingo previo a la gran final entre Argentina y Francia, se llevó a cabo la ceremonia que le dio fin al Mundial, tuvo varios artistas que le pusieron color al show que duró algo más de 15 minutos. Davido y Aisha cantó el tema "Hayya Hayya, Better Together"; el puertorriqueño Ozuna y Gims, interpretaron la canción "Arhbo"; mientras que Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal cantaron "Light the Sky".

El estadio Lusail vivió un verdadero espectáculo que contó con una gran cantidad de bailarines que interpretaron las canciones más sonadas del Mundial. Además, los cientos de voluntarios también hicieron presencia en el terreno de juego con diferentes globos representativos.

Una locura con juegos artificiales, llamas alrededor del campo, luces, gráficos y un sinfín de momentos inolvidables cerraron lo que fue un Mundial atípico, pero que será recordado por los amantes al fútbol.